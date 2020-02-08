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ГД рассмотрит придание применению ИИ законных оснований
7 февраля в 13:53 Государство 0 236 Карина Мелова
На рассмотрение Государственной думы будет представлен проект законодательного акта о 5-летнем экспериментальном правовом режиме в столице РФ для развития искусственного интеллекта при участии крупных IT-компаний (ист.: РБК). Данный проект призван на законодательном уровне определить особенности применения достижений в области ИИ.
Развертывание вышеупомянутого проекта обуславливается инициативой Владимира Путина, выдвинутой 15 января в процессе оглашения ежегодного послания президента к Федеральному собранию и предписывающей активное использование разработок на основе искусственного интеллекта.
В соответствии с составленным документом, 1 июля 2020 г. начнется эксперимент, допускающий разработку, активное внедрение и применение новейших технологий искусственного интеллекта в управлении инфраструктурой города. Участниками эксперимента готовы стать «Лаборатория Касперского», «Яндекс», а также резиденты инновационного центра «Сколково».
В прошлом году от Центра стратегических разработок и Минэкономразвития поступил законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», разрешающий развивать технологии, не регулируемые действующими правовыми нормами.
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