Покидая роддом, не забудьте взять с собой сертификат на маткапитал

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, усилиями правительства будет ускорено получение сертификата на маткапитал. Отныне родители смогут стать обладателями важного документа уже на этапе выписки из родильного дома.



В соответствии с новыми правилами, нет необходимости в заполнении большого количества бумаг, следует лишь внести определенные данные при поступлении в роддом. Впоследствии эта информация будет передана в надлежащие службы, чтобы в момент выписки из медицинского учреждения мать имела возможность получить свидетельство о материнском капитале в электронном или бумажном виде.



Господин Силуанов акцентировал внимание на целевой задаче соцвыплат, которые призваны улучшить качество жизни и жилищные условия молодых семей с детьми.



Напомним: оглашая послание главы государства Федеральному собранию в этом году, Владимир Путин инициировал организацию ежемесячных выплат на детей 3–7 лет с 1 января 2020 г. Претендовать на дополнительные средства (5,5 тыс. руб.) могут семьи, доходы которых не превышают 1 прожиточного минимума на человека. Также существует вероятность того, что сумма материальной помощи «перешагнет» отметку в 11 тыс. руб. в 2021 г. Правительство утвердило продление программы маткапитала минимум до конца 2026 г.