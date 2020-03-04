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Инициирован законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
3 марта в 12:43 Государство 0 428 Карина Мелова
Первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков в понедельник поделился с представителями СМИ сведениями о том, что в начале апреля можно ожидать рассмотрения Государственной думой проекта закона об отмене комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Так, по этому поводу политик сказал следующее: «Сегодня Совет Думы направил в рассылку законопроект, касающийся введения запрета на взимание комиссии с граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Планируется, что в начале апреля мы рассмотрим его в первом чтении».
До этого спикер ГД Вячеслав Володин называл логичным запрет на снятие комиссии при совершении оплаты ЖКУ, обосновывая свое мнение тем, что для большого количества граждан, в том числе пенсионеров, сумма комиссионных является ощутимой тратой. И это не зависит от того, где производится платеж: на почте, в кассе банка или онлайн.
Председатель ГД подчеркнул, что ранее граждане не единожды просили правительство об аннулировании комиссии. Глава государства В. Путин поддержал инициативу (ист.: ТАСС).
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