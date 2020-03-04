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Ожидается упрощение порядка субсидирования ЖКУ для малоимущих семей

3 марта в 15:47 Государство 0 413 Карина Мелова
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Во вторник, 3 марта, федеральный портал проектов нормативных правовых актов обнародовал официальный документ, в котором идет речь о том, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации считает необходимым отныне не требовать с малоимущих семей представлять на рассмотрение документы, свидетельствующие об отсутствии у них задолженности по ЖКУ.

Пояснительная записка к документу гласит: «Проект постановления предусматривает упрощение порядка получения гражданами субсидии, а именно: с 1 января 2021 года граждане не представляют в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

Как ожидается, уполномоченное ведомство будет самостоятельно изучать вопрос о наличии или отсутствии задолженности, подавая межведомственные запросы на бумаге и в электронном виде.

Напомним: сегодня семья имеет право получить субсидию на оплату услуг ЖКХ в том случае, если эти траты занимают 22 % от суммарного дохода семьи.
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