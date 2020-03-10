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Оформить документы на соцвыплаты на детей смогут непосредственно из дома

13 марта в 13:42 Государство 0 209 Карина Мелова
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На официальном портале градоначальника Москвы 13 марта было опубликовано сообщение о том, что отныне жителям столицы, в семье которых появился первенец или второй ребенок, предоставляется возможность оформить заявление на получение федеральных выплат прямо из дома.

Сейчас работники московского департамента труда и соцзащиты населения, предварительно созвонившись с молодыми родителями, приходят к ним домой, информируют их о выплатах, на которые они могут рассчитывать, и помогают составить заявление. Недостающие документы в течение пяти дней забирают сотрудники центров государственных услуг «Мои документы».

«Мы внедряем проактивный подход в предоставлении социальных услуг москвичам. Если молодые родители получили региональную выплату по рождению детей, но еще не воспользовались федеральными мерами поддержки, мы информируем их о такой возможности и при необходимости помогаем оформить заявление. Всего планируется навестить 43 тыс. московских семей, сотрудники департамента труда и соцзащиты лично проинформировали уже 18 тыс. семей», – говорит заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Сообщается, что «если мама оформляет федеральную выплату на первого ребенка, то специалисты соцзащиты в течение 10 дней сами принимают решение о назначении выплаты. В тех семьях, где необходимо оформить выплату на второго малыша, сотрудники ведомства помогают в написании заявления и передают его в Пенсионный фонд России».
По материалам ТАСС
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