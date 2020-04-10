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Жителей столицы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции
Сегодня в 16:43 Государство 0 91 Иван Тихонов
С завтрашнего дня, 22 апреля, москвичи с симптомами ОРВИ будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Столичные власти намерены отслеживать местонахождение таких людей. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому (…) применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», — приводят текст указа РИА Новости.
Согласно документу, выходить из дома люди с ОРВИ смогут только для посещения больницы. Определенные ограничения коснутся и домочадцев. Так, им будет разрешено ходить в магазин, выгуливать животных, выносить мусор, но вот пользоваться транспортом они смогут только для поездки в медицинское учреждение.
За последние сутки в Москве было выявлено 3083 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в столице превысило 29 тысяч человек, а количество летальных исходов достигло 233.
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