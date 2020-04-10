Режим нерабочих дней затронет первую декаду мая

Вчера, 28 апреля, глава государства Владимир Путин в рамках онлайн-совещания с членами правительства и главами регионов обратился к россиянам. Лейтмотив выступления – актуальная информация о распространении коронавируса в РФ и мерах борьбы с ним.



Президент указал на то, что пик заболеваемости еще не пройден, а посему целесообразно продлить режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Он подчеркнул, что «жизнь каждого человека неповторима и является абсолютной ценностью, данной нам свыше, и мы обязаны ее защитить».



«Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии», - с сожалением отметил Владимир Путин.



Кроме этого, глава государства поручил правительству до 5 мая разработать план поэтапного выхода из режима самоизоляции, на основании которого губернаторы с 12 мая смогут принимать решения о смягчении карантинных мер. Кабмину было поручено разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии, а также концепцию восстановления экономики после нее.



«Мы всё обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги», - пообещал президент.