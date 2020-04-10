Главная > Государство

Режим нерабочих дней затронет первую декаду мая

29 апреля в 10:45 Государство 0 273 Иван Тихонов
1 Изображение

Вчера, 28 апреля, глава государства Владимир Путин в рамках онлайн-совещания с членами правительства и главами регионов обратился к россиянам. Лейтмотив выступления – актуальная информация о распространении коронавируса в РФ и мерах борьбы с ним.

Президент указал на то, что пик заболеваемости еще не пройден, а посему целесообразно продлить режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Он подчеркнул, что «жизнь каждого человека неповторима и является абсолютной ценностью, данной нам свыше, и мы обязаны ее защитить».

«Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии», - с сожалением отметил Владимир Путин.

Кроме этого, глава государства поручил правительству до 5 мая разработать план поэтапного выхода из режима самоизоляции, на основании которого губернаторы с 12 мая смогут принимать решения о смягчении карантинных мер. Кабмину было поручено разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии, а также концепцию восстановления экономики после нее.

«Мы всё обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги», - пообещал президент.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В РАСК прогнозируют значительный рост обманутых дольщиков из-за банкротств застройщиков

29 апреля в 17:27 Жилая недвижимость

Рубль продолжает наверстывать упущенное

29 апреля в 16:52 Финансовые рынки

Исследование: пессимистические настроения в бизнес-среде достигли уровня 2015 года

29 апреля в 16:11 Бизнес

Ситуация с распространением коронавируса в России на 29 апреля

29 апреля в 12:04 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Динамика распространения коронавируса в РФ: актуальная статистика на 24 апреля В РФ появится единый федеральный центр по контролю правил дорожного движения Коронавирус прибавил работы центрам занятости Коронавирус внес изменения в планы россиян на майские праздники и летний отдых Центробанк не колеблясь снизил ключевую ставку

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru