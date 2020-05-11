Семьи с детьми получат дополнительные выплаты, включая единовременные

Вчера, 11 мая, в ходе обращения к гражданам перед совещанием с профильными ведомствами по ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми на фоне пандемии коронавируса. Речь идет о дополнительных выплатах семьям с детьми.



Сегодня правительство РФ утвердило дополнительную материальную помощь, которую семьи могут получить путем подачи онлайн-заявления на портале госуслуг либо на сайте Пенсионного фонда. Кроме этого, граждане могут лично обратиться с заявлением в территориальное отделение ПФР по месту жительства или фактического проживания. При этом заявления должны быть рассмотрены в течение 5ти дней с момента подачи, а на осуществление выплаты кабмин выделил не более 3х дней. За помощью семьи могут обратиться до 1 октября текущего года.

Соответствующее постановление подписано исполняющим обязанности главы правительства Андреем Белоусовым.



Новелла предполагает право для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июня 2020 года. Семьи с детьми в возрасте до 3 лет получат дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тысяч рублей. Помимо этого, по 5 тысяч рублей смогут получить не только те, кто имеет право на материнский капитал, но и семьи с усыновленными детьми.



В Минтруда подсчитали, что единовременные выплаты по 10 тысяч рублей могут получить почти 22 млн российских детей, а 1.7 млн российских семей могут воспользоваться выплатами по 5 тысяч рублей.