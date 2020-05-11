В Национальном родительском комитете считают целесообразным введение дополнительного пособия для россиян

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец обратилась к правительству с инициативой введения дополнительного пособия для россиян. Речь идет о специально выделяемых средствах на покупку масок и перчаток в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал RT.



Г-жа Волынец напомнила, что во многих российских субъектах был введен масочный и перчаточный режим в рамках борьбы с распространением COVID-19. Ввиду этого, россиянам необходимо выделять из своего бюджета деньги на покупку средств индивидуальной защиты, но далеко не все имеют такую возможность. Дабы поддержать граждан, в НРК предлагают выплачивать спецпособие ежемесячно до окончания эпидемии коронавируса.



«Его размер (пособия. — Прим. РИА Новости) должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день», — говорится в обращении НРК.



Между тем, по мнению главы НРК, в исключительных случаях пособие можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток.



По состоянию на 14 мая, общее количество инфицированных COVID-19 в России достигло 252 245 человек. Зарегистрировано 2305 летальных случаев, более 53 тысяч россиян выздоровели.