В Минтруда дали разъяснения по поводу выплаты накопительной части пенсии

В РФ увеличится срок выплаты пенсионных накоплений. Такое заявление сделали в Министерстве труда и социальной защиты сегодня, 18 мая. Впрочем, как заверили в ведомстве, это не затронет тех граждан, которые уже получают накопительные выплаты.



«Накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты — величина, которая используется однократно, для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет», — цитируют разъяснения Минтруда РИА Новости.



В министерстве подчеркнули, что после назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения. Озвученные изменения распространяются только на новых пенсионеров. При этом изменившийся расчет коснутся чуть более 1% людей, которым в 2020 году назначат накопительную пенсию. В ведомстве добавили, что 98.7% граждан, которые выходят на пенсию, получат средства накопительной части пенсии единовременно.



Ранее Минтруда разработал законопроект, который предполагает уменьшение месячной суммы накопительной пенсии граждан в 2021 году, учитывая данные Росстата об увеличении продолжительности жизни в РФ, пишут «Известия». Документ, получивший название «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год», предусматривает, что со следующего года срок расчета выплаты накопительной части гражданам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.



Таким образом, на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста. В Минтруда заверили в отсутствии риска того, что россияне не успеют получить накопительную пенсию, поскольку граждане могут забрать ее единовременно или передать по наследству.