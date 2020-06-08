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Премьер-министр дал зеленый свет на выезд за границу
8 июня в 16:51 Государство 0 144 Иван Тихонов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, предусматривающее возможность для граждан выезда из России. Об этом заявил глава правительства в ходе видео-заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Глава кабмина уточнил, что улучшение ситуации с распространением COVID-19 позволило пересмотреть введенные в марте ограничения на въезд в и выезд из территории России. Г-н Мишустин добавил, что в правительство поступает много обращений от граждан по введенным карантинным мерам, а посему назрела необходимость их пересмотра.
«Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе, чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин. (…) Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сообщил Михаил Мишустин.
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