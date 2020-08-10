Глава Росводресурсов назвал регион с наибольшими потерями воды при доставке к потребителям

В рамках интервью РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, какой российский регион является самым вододефицитным. По его словам, в Крыму наблюдаются самые большие потери воды при доставке к конечному потребителю.



«В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде: водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%. (...) Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании», — сообщил г-н Кириллов.



Глава ведомства добавил, что объем добываемой на полуострове воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Он выразил уверенность в необходимости принятия мер для снижения эффекта от маловодья.



«Маловодье — явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике, безусловно, необходимы», — сказал он РИА Новости.



Напомним, до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вскоре подачу воды по каналу в российский регион полностью прекратили. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.