Силуанов: ставку НДФЛ нужно уравнять для россиян и иностранцев

Правительством рассматривается вопрос уравнивания ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских и иностранных граждан. Об этом в ходе совещания по реализации нацпроектов сообщил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.



Он сказал: «У нас есть разные ставки налогообложения доходов - для россиян и для иностранцев – 13% и 30%. Полагаю целесообразным – и такие предложения правительством рассматриваются – будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян».



Как ранее неоднократно заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительством не рассматривается вопрос изменения ставки НДФЛ для российских граждан. Минфин называет НДФЛ одним их самых стабильных и собираемых налогов.