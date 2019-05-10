|
Силуанов: ставку НДФЛ нужно уравнять для россиян и иностранцев
30 мая в 12:29 Налоги 0 157 Васильева Елена
Правительством рассматривается вопрос уравнивания ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских и иностранных граждан. Об этом в ходе совещания по реализации нацпроектов сообщил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
Он сказал: «У нас есть разные ставки налогообложения доходов - для россиян и для иностранцев – 13% и 30%. Полагаю целесообразным – и такие предложения правительством рассматриваются – будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян».
Как ранее неоднократно заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительством не рассматривается вопрос изменения ставки НДФЛ для российских граждан. Минфин называет НДФЛ одним их самых стабильных и собираемых налогов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Услуга по снятию денег по СМС заработает в Сбербанке к концу лета В НПФ Сбербанка нашли способ дополнительного заработка Количество обналиченных через российские банки средств снизилось в I квартале в 2,3 раза Греф: будет правильным оставлять в ЦБ РФ часть дивидендов Сбербанка Системы Сбербанка стали допускать в 7 раз меньше сбоев за последние 5 лет