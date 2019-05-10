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Силуанов: ставку НДФЛ нужно уравнять для россиян и иностранцев

30 мая в 12:29 Налоги 0 157 Васильева Елена
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Правительством рассматривается вопрос уравнивания ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских и иностранных граждан. Об этом в ходе совещания по реализации нацпроектов сообщил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

Он сказал: «У нас есть разные ставки налогообложения доходов - для россиян и для иностранцев – 13% и 30%. Полагаю целесообразным – и такие предложения правительством рассматриваются – будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян».

Как ранее неоднократно заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительством не рассматривается вопрос изменения ставки НДФЛ для российских граждан. Минфин называет НДФЛ одним их самых стабильных и собираемых налогов.
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