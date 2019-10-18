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Налоговый режим для самозанятых будет работать по всей территории РФ с июля 2020 года
1 ноября в 14:09 Налоги 0 307 Васильева Елена
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что налоговый режим для самозанятых будет ориентировочно введен во всех субъектах Федерации с 1 июля 2020 года.
Пресс-служба Минфина процитировала слова Силуанова: «По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну».
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