Налоговый режим для самозанятых будет работать по всей территории РФ с июля 2020 года

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что налоговый режим для самозанятых будет ориентировочно введен во всех субъектах Федерации с 1 июля 2020 года.



Пресс-служба Минфина процитировала слова Силуанова: «По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну».