Что привело к настолько сложному положению компании Huawei 21 мая в 17:41 Технологии 138 Васильева Елена 1 Изображение

Хотя Соединенные Штаты давно обвиняют компанию Huawei а ведении незаконной деятельности, однако неясно, сделала ли Huawei в действительности что-либо из того, в чем ее обвиняют, чтобы стать объектом такой озабоченности. Этот запрет стал неожиданностью для специалистов и общественности.



Администрация Трампа временно ослабила – чуть-чуть – свои ограничения в понедельник. Но отсрочка была слишком краткосрочной и узконаправленной, нацеленной на небольшую группу провайдеров сельских американских сетей, которые используют оборудование Huawei. Для самой компании Huawei, как и для большинства американских компаний, этот запрет остается в полной силе.



Так что же привело компанию Huawei к настолько конфликтным отношениям с американскими чиновниками?



Американо-китайская торговая война



Соединенные Штаты и Китай уже более года втянуты в ожесточенную торговую войну, и Huawei оказалась в самом ее эпицентре.



Huawei может стать главным козырем в переговорном процессе: это гигантская китайская телекоммуникационная компания, стремящаяся стать лидирующим мировым производителем смартфонов и одной из немногих компаний, которая производит сетевое оборудование 5G для беспроводных сетей. Продажи Huawei в прошлом году составили 105 миллиардов долларов, больше, чем у IBM.



Президент Дональд Трамп предположил, что он мог бы рассмотреть возможность смягчения положения компании Huawei в рамках продолжающихся торговых переговоров с Китаем.



Связи с правительством Китая



В 2012 году Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал отчет по итогам годичного расследования, в ходе которого выяснилось, что компания Huawei и производимое ею оборудование представляет угрозу безопасности США. В отчете сделан вывод, что Huawei, как и китайская телекоммуникационная компания ZTE действовали от имени правительства Китая, и им нельзя разрешать использовать критически важную инфраструктуру США, которая контролирует беспроводные сети страны.



Компания Huawei заявляет, что работает независимо от правительства Китая, но Соединенные Штаты давно подозревают, что компания ведет шпионскую деятельность в сетях, в которых работает их технология. Huawei неоднократно опровергала обвинения в шпионаже, но Соединенные Штаты все равно отказались заключать с ней контракты на широкополосную и беспроводную связь, к тому же, администрация Трампа пыталась оказать давление на весь мир, чтобы прекратить закупку телекоммуникационного оборудования у Huawei.



Компания отказалась комментировать данное обвинение, но неоднократно отрицала связи с правительством Китая и оспаривала утверждения, что ее оборудование представляет риск. ZTE отрицает обвинения, а в прошлом году даже согласилась на надзор правительства США.



Связи с Ираном



Администрация Трампа возбудила уголовное дело против Huawei в начале этого года, утверждая, что компания планировала обойти санкции США в отношении Ирана.



В рамках этого дела Канада задержала финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ей грозит возможная экстрадиция в Соединенные Штаты.



Huawei якобы обманула финансовые учреждения и правительство США по поводу своего бизнеса в Иране. Среди обвинений, выдвинутых против компании, Соединенные Штаты, в том числе, утверждают, что основатель Huawei Рен Жэнфей в 2007 году сделал фальшивое заявление для ФБР, что компания не нарушала никаких экспортных законов США и что она не имела дела непосредственно с какой-либо иранской компанией.



Huawei не признала себя невиновной и все еще продолжает отрицать все обвинения. Китай назвал обвинения клеветнической кампанией. Мэн также отрицает предъявленные ей обвинения. Рен, в свою очередь, не прокомментировал обвинения, но сказал CNN, что не планирует ехать в Соединенные Штаты, где ему грозит судебное преследование.



Предполагаемая кража интеллектуальной собственности



Администрация Трампа также подала в суд на Huawei за кражу коммерческой тайны у T-Mobile.



Согласно федеральному иску, Huawei годами работала над тем, чтобы украсть запатентованную технологию тестирования телефонов T-Mobile, известную как "Tappy". Согласно иску, Huawei поставляла телефоны в T-Mobile и имела доступ к некоторой информации о "Tappy" по этой причине. Предполагается, что сотрудникам компании было предложено отправлять такую информацию, как фотографии, измерения и серийные номера различных компонентов.



Правительство США утверждает, что руководство Huawei обещало бонусы сотрудникам, которые собирали конфиденциальную информацию о конкурентах.



Компания Huawei и тут не признала себя виновной, и в этом случае также отрицала все выдвинутые против нее обвинения.



Битва за будущее технологий



Технология Huawei важна для будущего 5G – технологии, в которой отчаянно хотят доминировать Соединенные Штаты.



Huawei – лидер разработки сетей 5G, предоставляющий технологию, которая поддерживает развертывание беспроводных сетей 5G. Его единственными существенными конкурентами являются Nokia и Ericsson, но Huawei – гораздо более крупная компания, способная предоставлять технологии быстрее и дешевле.



Хотя Соединенные Штаты в основном избегают сетевых технологий Huawei, они по-прежнему распространены в сельских районах Америки. Компания также глубоко укоренилась в Европе, Азии и других регионах.



Соединенные Штаты хотят, чтобы их телекоммуникационные компании были в авангарде новых технологий. 5G может помочь вступить в новую волну изменяющих экономику технологий, включая автомобили, способные двигаться без участия водителя.



Есть ли надежда на улучшение ситуации?



Несмотря на недавнее обострение отношений между Huawei и Соединенными Штатами, предыдущий конфликт между администрацией Трампа и китайской технологической компанией показывает потенциальный путь исправления ситуации для Huawei.



В апреле 2018 года Министерство торговли США заявило, что компания ZTE солгала американским чиновникам о наказании сотрудников, которые нарушили санкции США против Северной Кореи и Ирана. Соединенные Штаты запретили американским компаниям продавать ZTE комплектующие, не позволяя компании покупать чипы и стекло у своих основных поставщиков.



Тем не менее, через месяц Трамп заявил, что лично будет работать с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы компания ZTE смогла «быстро вернуться в бизнес». Он сказал, что запрет США стоил слишком много китайских рабочих мест. Администрация Трампа отменила эти санкции в июле после того, как компания ZTE согласилась на сотрудничества с органами надзора.



Если администрация Трампа использует Huawei – гораздо более крупную компанию, чем ZTE, – в качестве аналогичного козыря в своей торговой войне с Китаем, она может потребовать от Китая политических уступок в обмен на ослабление ограничений для компании.



Однако Huawei не ждет, когда обе страны решат свои торговые конфликты. В марте Huawei подала в суд на правительство США, чтобы дать отпор усилиям Америки по ограничению ее глобального влияния. Представители правительства США не прокомментировали сложившуюся ситуацию.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также В Госдуму внесен проект закона о выплате компенсаций родителям, чьи дети не получили места в яслях 21 мая в 18:49 Государство Первоначальный взнос для ипотеки в сельской местности будет снижен 21 мая в 18:18 Банки и кредитование Госконтроль за ЧОПами будет усилен 21 мая в 18:00 Государство Дачная амнистия в РФ продлена 21 мая в 15:16 Право