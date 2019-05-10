Huawei может стать первой крупной жертвой торговой войны Китая с Америкой Сегодня в 16:56 Технологии 77 Васильева Елена 1 Изображение

Смартфоны Huawei более популярны, чем iPhone от Apple, и их продажи растут быстрее, чем у Samsung. Компания стремилась стать крупнейшим брендом смартфонов в мире к следующему году и возглавить глобальное развертывание сверхбыстрых беспроводных сетей 5G следующего поколения.



Затем президент Дональд Трамп ввел запрет на экспорт из США, запретив американским компаниям продавать компоненты и программное обеспечение компании Huawei без предварительного получения лицензии. Запрет уже привел к тому, что Google отключил новые устройства Huawei от лицензирования своей операционной системы Android, а также популярных приложений и сервисов. (Существующие телефоны будут продолжать использовать продукты Google, по крайней мере, на данный момент.)



Компания Huawei настаивает на том, что ее бизнес может справиться с кризисом, напоминая клиентам историю компании как бойца, который сделает все возможное, чтобы выжить.



«Нынешняя практика американских политиков недооценивает нашу силу», - заявил основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй в интервью государственному телеканалу CCTV во вторник.



Соединенные Штаты и Китай уже более года втянуты в ожесточенную торговую войну, и Huawei может послужить огромной разменной монетой для того, чтобы принудить Пекин к определенным действиям. Huawei заняла доминирующее положение в разработках 5G, технологии, которая имеет решающее значение для развития будущих технологий, в которых Соединенные Штаты стремятся занять лидирующую позицию.



Рен, бывший инженер в китайской армии, сказал, что, несмотря на конфликт, компании в конечном итоге необходимо работать с Соединенными Штатами, чтобы добиться успеха.



«Мы жертвуем собой и своими семьями ради наших идеалов», - сказал он. «Мы сталкиваемся с США на самом высоком уровне, но в конечном итоге должны вместе вносить свой вклад в развитие человечества».



Дорога к доминированию на рынке смартфонов



Huawei прошла долгий путь от своего основания в качестве поставщика дешевых телефонных коммутаторов в 1980-х годах. Компания заявила, что увидела потенциал мобильных телефонов еще в 1990-х годах, когда миллионы сельских жителей в Китае начали мигрировать в города в поисках работы на фабриках. Компания взлетела на волне революции смартфонов в 2000-х годах, когда начала производить телефоны для европейских операторов Vodafone и 3.



Сегодня компания Huawei является вторым по величине производителем смартфонов в мире. Его телефоны часто хвалят за их высококачественные камеры, обширный функционал и относительно низкие ценники.



Huawei обогнала Apple в 2018 году и практически сравнялась с Samsung. По данным исследовательской компании Canalys, за первые три месяца этого года Samsung продала около 72 миллионов телефонов по сравнению с 59 миллионами Huawei и 40 миллионами Apple. По данным исследовательской фирмы Counterpoint, это отдает 17% мирового рынка Huawei, отставая от Samsung, с ее 21%, но опережая Apple, у которой показатель достиг 12%.



Этой тенденции к мировому лидерству сейчас угрожает запрет администрации Трампа.



Как и более 85% смартфонов в мире, устройства Huawei используют систему Android от Google и за пределами Китая имеют доступ к популярным приложениям и службам, таким как Gmail, Google Maps и YouTube.



Администрация Трампа слегка ослабила ограничения на Huawei в понедельник, что позволило компании поддерживать существующие сети и продолжать обслуживание уже проданных мобильных телефонов.



Но Huawei по-прежнему запрещено покупать товары в США для создания новых продуктов, а это означает, что новые телефоны не будут иметь доступа к ключевому программному обеспечению Google или магазину приложений Google Play.



Отказ от экосистемы Google сделает устройства Huawei гораздо менее привлекательными для глобальных покупателей, на долю которых в прошлом году приходилось почти половина продаж смартфонов китайского бренда.



Выжить без Google



Huawei уже начала предлагать свои собственные услуги, в том числе магазин приложений, на мобильных телефонах. Но другие компании раньше пытались предложить свои собственные экосистемы, однако без особого успеха, считает Николь Пэн, аналитик из Canalys.



Huawei пыталась выяснить, смогут ли они выжить без Google Play, но большинство пользователей магазина приложений Huawei находятся в Китае, где Google заблокирован, сказала Пэн. Samsung также не имела большого успеха в преодолении зависимости от Android.



Она отметила, что большинство потребителей Samsung по-прежнему используют Google Play вместо магазина App Store, разработанного в Южной Корее. Microsoft и Nokia также не смогли убедить критическую массу разработчиков создавать приложения для своих магазинов.



Брайан Ма, аналитик исследовательской компании IDC, сказал, что, если Google не получит лицензию на продажу Huawei, запрет начнет действовать во второй половине этого года, поскольку компания выпускает свои новые модели.



«По крайней мере, мы знаем, что приложения Google не будут доступны, и это может нанести значительный ущерб», - сказал Ма.



Эти телефоны также могут быть отключены от служб Google. Это означает, что сторонние приложения, такие как платформы для поездок и доставки еды, основанные на Google Maps, не будут работать на телефонах Huawei, что создало бы ужасные условия для пользователей, сказал Ма.



Крупнейший игрок в разработке 5G



Однажды Huawei изо всех сил пыталась создать собственную технологию и предоставлять надежные телефонные услуги сельским районам Китая. Сейчас это крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и мировой лидер в области мобильных сетей следующего поколения. На сегодняшний день Huawei подписала десятки коммерческих контрактов на 5G, в том числе 25 в Европе и 10 на Ближнем Востоке.



Но компания нуждается в критически важных американских деталях и компонентах для создания сетевого оборудования 5G. Huawei говорит, что она накапливает запасы и диверсифицирует свою цепочку поставок в течение многих лет в ожидании отключения от американских поставщиков.



Возможно, компания и сможет выполнить текущие контракты на 5G, но аналитики говорят, что будет трудно продолжать развертывание 5G в глобальном масштабе, если Huawei будет отрезана от американских деталей и комплектующих надолго. Долгосрочный запрет «будет иметь решающее значение», сказал Чарли Дай, аналитик исследовательской фирмы Forrester.



В интервью CCTV Рен настаивал на том, что американский черный список не повредит лидерству компании в разработке сетей 5G.



«По крайней мере, наша технология 5G не будет затронута. И не только она не будет затронута, но через два или три года никто не сможет ее догнать», - сказал он.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетников Сегодня в 18:56 Рынок труда Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета Сегодня в 18:23 Банки и кредитование Путин: внимание к невыплате зарплат ослаблять нельзя Сегодня в 17:57 Экономика Максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ снижена до 7,45% Сегодня в 17:42 Банки и кредитование