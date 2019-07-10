Сбербанк поспособствует развитию технологии ИИ в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективе сотрудничества госбанка с «Яндексом», «Газпром нефтью» и Mail.ru Group в сфере разработки технологии искусственного интеллекта (ИИ). Роль Сбербанка – скорее, координирующая, но каждая из компаний получит свою долю ответственности.



По мнению г-на Грефа, РФ должна быстро войти в пятерку стран-лидеров по развитию ИИ. Эксперты указывают на то, что ИИ – обширное понятие, а упомянутые компании вряд ли будут работать совместно над каким-то одним проектом, пишут «Ведомости». С большой вероятностью каждая из них будет развивать собственные проекты под мониторингом Сбербанка.