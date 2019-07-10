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Сбербанк поспособствует развитию технологии ИИ в России
23 июля в 15:00 Технологии 1 272 Иван Тихонов
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективе сотрудничества госбанка с «Яндексом», «Газпром нефтью» и Mail.ru Group в сфере разработки технологии искусственного интеллекта (ИИ). Роль Сбербанка – скорее, координирующая, но каждая из компаний получит свою долю ответственности.
По мнению г-на Грефа, РФ должна быстро войти в пятерку стран-лидеров по развитию ИИ. Эксперты указывают на то, что ИИ – обширное понятие, а упомянутые компании вряд ли будут работать совместно над каким-то одним проектом, пишут «Ведомости». С большой вероятностью каждая из них будет развивать собственные проекты под мониторингом Сбербанка.
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«Трудностей в развитии ИИ в России не мало. Это и недостаточное понимание руководителями компаний необходимости использовать ИИ в своих бизнес-процессах, и высокие на данный момент цены на сопутствующее оборудование и специалистов, и риски выбора неправильного места и способа применения искусственного интеллекта. Коллаборация больших компаний поможет в интеграции таких решений на всех уровнях, главное чтобы они были максимально гибки и открыты к новому. Для многих мелких и средних организаций затраты на R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в области автоматизации, ИИ не позволяют развернуться в полную силу. Возможно, под координацией Сбербанка это станет проще. Кроме того, это поможет и в развитии рынка облачных решений на профессиональном оборудовании. К сожалению, сейчас многие компании довольствуются решениями "на коленке" на непрофильном оборудовании. Исследования REG.RU по этому направлению также подтверждают, что рынок облачных GPU-серверов в России ещё очень молод. Кроме предоставления инфраструктуры, необходимо заниматься популяризацией технологии и обучением аудитории. Поэтому поддержка таких инициатив на государственном уровне особенно важна для отрасли».