IPhone 11 Pro: чего ожидать от новинки Apple

На мероприятии, которое состоится в штаб-квартире компании в Купертино, штат Калифорния, Apple, скорее всего, продемонстрирует три новых высококлассных iPhone - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11, которые, согласно сообщениям, заменят модели XS, XS Max и XR. Может также быть представлена более дешевая модель стоимостью приблизительно $450.



Устройства, которые, как говорят, выглядят почти идентичными прошлогодней линейке, могут иметь новую систему камер с тремя камерами на задней панели, включая одну для съемки сверхширокоугольных снимков, а также встроенное программное обеспечение искусственного интеллекта для улучшения фото и видео редактирования. Название Pro также подразумевает, что устройства предназначены для опытных пользователей и творческих людей.



В то время, когда некоторые из его конкурентов запускают инновационные, но более рискованные концепции, такие как складной смартфон Samsung и два устройства с поддержкой 5G, Apple, как ожидается, будет идти в традиционном направлении. Это тоже может быть рискованно. Производство смартфонов iPhone – по-прежнему крупнейший источник прибыли Apple – был в лучшем случае малорентабельным. За последние кварталы доход от iPhone снизился на двузначные проценты.



Спад произошел из-за того, что потребители дольше ожидают обновления своих смартфонов, и торговой войной, приведшей к снижению спроса в Китае, который когда-то был одним из самых многообещающих рынков Apple. Если слухи о предстоящем релизе этого года подтвердятся, то, возможно, будет все еще сложно изменить уже сложившуюся тенденцию.



«Apple имеет тенденцию работать хорошо, когда сильно меняет дизайн iPhone, - говорит аналитик ABI Research Дэвид Маккуин, ссылаясь на переход с iPhone 5S на iPhone 6. - Однако он не может делать это каждый год».



В этом году будет представлено больше итеративных обновлений: более быстрый процессор, улучшенные Face ID и Facetime, удаление 3D Touch и новые настройки камеры. Apple уже рекламировал возможности iOS 13 на конференции разработчиков в июне, обещая темный режим для экономии заряда батареи, функцию отклонения звонков неизвестных абонентов, и инструмент, который позволит набирать текст гораздо быстрее.



Недавно появившийся встроенный сенсорный ID-датчик не ожидается в новых моделях. Также ожидается, что в этом году Apple не станет выпускать телефон, поддерживающий 5G, что может дать конкурентам, главным образом Samsung, преимущество в этом аспекте. За последние пару лет Apple перешла от компонентов Qualcomm к Intel, что, как сообщается, затормозило разработку модемов 5G.



Даже без этих функций компания может сделать достаточно, чтобы удержать пользователей. «Apple делает то, что нужно Apple, демонстрируя новые устройства, приложения и функции, чтобы удерживать людей в экосистеме Apple и не уступать их Android», - сказал Рамон Ламас, директор по исследованиям в аналитической компании IDC.



Во вторник новый iPhone будет не единственным новинкой. Apple Watch, первый продукт, выпущенный под руководством генерального директора Тима Кука, также, как ожидается, получит обновление. С момента своего запуска в 2015 году продукт добился значительных успехов: теперь он предлагает сотовую связь и занимает прочные позиции на рынке носимых устройств.



Apple также может интегрировать возможности искусственного интеллекта, встроенное отслеживание сна и предлагать существенные изменения в умные часы, но эти настройки, вероятно, будут привлекательны только для тех, у кого их еще нет, поскольку подобные функции в обновлениях выходить не будут.



«Apple Watch были настолько замечательными, отчасти потому, что они разрабатывались настолько медленно, - сказал Бен Стэнтон, старший аналитик Canalys. - Продажи начали расти только сейчас, и значительная часть покупателей фактически покупает свои первые часы Apple Watch».



Холят слухи также об обновлениях для MacBook, iPad и аппаратного обеспечения Apple TV, но большое сентябрьский релиз компании имеет тенденцию оставаться сфокусированным именно на iPhone из-за «страха отвлечь внимание от одного или другого», сказал Стентон.



По материалам www.edition.cnn.com