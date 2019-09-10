Huawei собирается представить Mate 30, свой первый флагманский смартфон без сервисов Google

Китайская технологическая компания сегодня представит свой новейший смартфон Mate 30 в Мюнхене. Это первая серия смартфонов Huawei, появившаяся на рынке с тех пор, как Соединенные Штаты в мае включили компанию в черный список для торговли, что лишает их новые продукты доступа к приложениям и службам Google.



Телефоны Mate 30 будут поставляться с операционной системой Android с открытым исходным кодом Google, но не будут иметь доступа к Google Play Store или приложениям, таким как YouTube, Gmail и Google Maps. Сторонние приложения, такие как платные автомагистрали и службы доставки еды, использующие Карты Google, также больше не будут работать без доступа к службам.



Смартфоны и другие потребительские товары составили почти половину выручки Huawei в прошлом году. Но без доступа к популярным приложениям эти телефоны становятся гораздо менее привлекательными для международных клиентов. Ранее в этом году основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что глобальные продажи смартфонов компании упали на 40% за месяц после вступления в силу запрета США.



В частности, Европа была рынком, на котором Huawei успешно продавала телефоны высокого класса, такие как серии Mate и P. По данным исследовательской компании IHS Markit, в 2018 году компания поставила 26,3 миллиона смартфонов в Западную Европу, что на 60% больше, чем в предыдущем году.



В то время как Mate 30 «поможет Huawei конкурировать в Китае – по-прежнему крупнейшем рынке смартфонов в мире – фирма вынуждена будет бороться за сохранение уровня продаж за пределами Китая ... из-за отсутствия Google Play Store», сказал Томас Хуссон, аналитик исследовательской фирмы Forrester. Бизнес Huawei в Европе особенно уязвим, добавил он.



В прошлом месяце Huawei представила собственную операционную систему под названием Harmony OS. Но компания заявила, что пока не использует Harmony в смартфонах, только в смарт-телевизорах и других устройствах.



Ричард Ю, глава потребительской бизнес-группы Huawei, по сообщениям, заявил средствам массовой информации на международной выставке в начале этого месяца, что пользователям будет «довольно легко» загружать приложения Google самостоятельно, добавив, что Android с открытым исходным кодом позволяет использовать достаточно «много возможностей». Ю не дал дальнейших разъяснений. А Huawei отказалась комментировать данные заявления.



«Будет довольно сложно убедить пользователей купить смартфон премиум-класса без услуг Google», - говорит Киранджит Каур, аналитик по мобильным технологиям в IDC. «Даже если ... другие варианты доступны для установки приложений, это будет не так просто, как раньше, и всегда будет существовать угроза, что поддержка приложений прекратится в любое время».



Ожидается, что серия Huawei Mate 30 будет оснащена лучшей системой камер и более быстрым программным обеспечением. В прошлом месяце компания Huawei заявила, что новый телефон будет поставляться с новым чипсетом Kirin 990, доморощенным ответом компании на чипсет A13 Bionic от Apple в iPhone 11.



Mate 30 «мог бы конкурировать с последними устройствами iPhone 11», сказал Хуссон, но без услуг Google «общее впечатление от продукта не будет таким выигрышным для потребителей».



Случайно просочившиеся в СМИ рекламные фотографии, опубликованные The Verge, показывают, что Mate 30 и Mate 30 Pro будут иметь четыре камеры Leica на задней панели телефона в круглом вырезе, с преимуществом в одну на три камеры, расположенные на задней панели iPhone 11. Huawei отказалась прокомментировать утечку, но компания намекнула на большее число инноваций, которые будут представлены в четверг, сказав в твиттере: «В Мюнхене вас ждет много сюрпризов».



Будет представлена также специальная версия Mate 30 Pro, дизайн которой разработан компанией Porsche, в которой добавлено кожаное покрытие задней панели телефона, согласно просочившимся в СМИ фотографиям.



Цены на новые телефоны Mate 30 пока не объявлены. Предыдущие Mate 20 и Mate 20 Pro поступили в продажу в Европе по цене €799 ($882) и €1,049 ($1158) соответственно.



По материалам www.edition.cnn.com