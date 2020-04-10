Операторы связи могут недосчитаться миллиардов рублей от летнего роуминга из-за коронавируса

Доходы от роуминга «большой четверки» операторов связи («Мегафон», «МТС», «Билайн» и Tele2) в текущем году могут сократиться на 10 млрд рублей. Такие прогнозы озвучил аналитики «Ренессанс Капитала» «Известиям». Эта сумма – 1% выручки всего телекоммуникационного рынка РФ за год. В общей сложности, операторы могут недосчитаться 10-16 млрд рублей выручки от весеннее-летнего роуминга, прогнозируют аналитики.



Сами операторы не берутся прогнозировать, какие потери выручки могут быть на фоне пандемии коронавируса. То, насколько сильным окажется давление на роуминговые доходы, будет зависеть от того, когда возобновится внутренний и внешний туризм. По мнению операторов, недополученная прибыль может частично компенсироваться за счет роста потребления услуг связи внутри РФ.



Между тем, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков сомневается, что операторы связи пойдут на повышение тарифов на фоне падения доходов от роуминга. По его мнению, компании будут повышать тарифы, но при этом делать бесплатными те или иные услуги, либо же станут предлагать тарифы с большим пакетом услуг и за большие деньги, переманивая абонентов, пишут «Известия».