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Аналитики предупреждают о рисках потери до половины выручки отечественными разработчиками ПО

19 июня в 14:51 Технологии 0 160 Иван Тихонов
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Отечественные разработчики программного обеспечения по итогам текущего года могут недосчитаться около половины своей выручки на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. В денежном эквиваленте объем недополученной выручки может составить 1.4-2 млрд долларов. Такие неутешительные прогнозы озвучивают сами участники рынка и аналитики.

В апреле и мае Банк России зафиксировал сокращение денежных поступлений в адрес компаний сегмента разработки компьютерного ПО более чем на треть по сравнению с докарантинным периодом. Паче того, в первую неделю июня финансовый поток упал на 63.4%. Такие показатели позволили регулятору отнести разработку ПО к наиболее пострадавшим отраслям из-за уменьшения платежей от компаний из финансовой сферы, электроэнергетики и оптовой торговли.

Большинство представителей российских IТ-компаний подтвердили, что входящие денежные потоки в период пандемии заметно упали, пишут «Известия». Крупные заказчики — нефтяной сектор, госкомпании и госучреждения — урезают свои IТ-бюджеты более чем на 20%. В 50% случаев сроки оплаты действующих контрактов отодвигаются, 10—15% из них расторгается, а новые не заключаются. Практически полностью остановили IТ-проекты предприятия из сегмента туризма, общепита, строительства, спорта, культуры, авиаперевозок и машиностроения. Существенно уменьшают финансирование региональные госучреждения, поскольку прогнозируют снижение доходов бюджетов субъектов.

Согласно данным IDC, IТ-отрасль в РФ в 2019-м выросла на 3.9% - до 25 млрд долларов. При этом объем сегмента ПО превысил 3 млрд долларов.
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