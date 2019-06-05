АКИТ: темпы роста сегмента интернет-торговли являются лучшими с 2010 года

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ) обнародовала данные мониторинга российского рынка интернет-торговли за 2018 год. Так, в прошлом году объем рынка увеличился на 59% (по сравнению с показателями предыдущего года), достигнув отметки 1.66 трлн рублей.



Темпы роста сегмента, по данным АКИТ, в 2018 году стали лучшими с 2010 года, когда ассоциация начала проводить исследования. В то же время аналитики не прогнозировали такого роста: их изначальные прогнозы сводились к 15-процентному росту рынка – до 1.2 трлн рублей, - ввиду того, что в предыдущие три года темпы роста не переступали 20-процентный порог.



Глава АКИТ Артем Соколов констатирует, что огромный вклад в развитие сегмента внесли малые и средние интернет-торговцы (региональные продавцы), пишет РБК. Рост рынка также простимулировало увеличение популярности отдельных категорий товаров и услуг – например, доставка продуктов, заказ мебели.



Вдобавок, в АКИТ указывают на изменение методологии проведения исследований на фоне развития сотрудничества с новыми партнерами, такими как Сбербанк и Admitad.