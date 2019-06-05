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АКИТ: темпы роста сегмента интернет-торговли являются лучшими с 2010 года
4 июня в 16:24 Торговля 1 232 Иван Тихонов
Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ) обнародовала данные мониторинга российского рынка интернет-торговли за 2018 год. Так, в прошлом году объем рынка увеличился на 59% (по сравнению с показателями предыдущего года), достигнув отметки 1.66 трлн рублей.
Темпы роста сегмента, по данным АКИТ, в 2018 году стали лучшими с 2010 года, когда ассоциация начала проводить исследования. В то же время аналитики не прогнозировали такого роста: их изначальные прогнозы сводились к 15-процентному росту рынка – до 1.2 трлн рублей, - ввиду того, что в предыдущие три года темпы роста не переступали 20-процентный порог.
Глава АКИТ Артем Соколов констатирует, что огромный вклад в развитие сегмента внесли малые и средние интернет-торговцы (региональные продавцы), пишет РБК. Рост рынка также простимулировало увеличение популярности отдельных категорий товаров и услуг – например, доставка продуктов, заказ мебели.
Вдобавок, в АКИТ указывают на изменение методологии проведения исследований на фоне развития сотрудничества с новыми партнерами, такими как Сбербанк и Admitad.
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Как Вы оцениваете потенциал онлайн-торговли в РФ в текущем году? Что является стимулом развития сегмента?
Если с абсолютными цифрами АКИТ по 2018 году еще можно согласиться, хотя другие эксперты дают оценки ближе к 1,5 трлн. руб., то темпы роста в 59% за год представляются абсолютно не реальными. Возможно, эти 59% складываются из 25 - 30% реального роста и «дооценки» в связи с изменениями методики подсчета за счет более тщательной оценки по нескольким товарным категориям. Например, в категории "Мебель" АКИТ насчитала 120 млрд. Это почти 20% от объема мебельного рынка в России. И в это верится с большим трудом, поскольку ранее считалось, что интернет канал в торговле мебелью в России не превышает 5%. А в супер-продвинутой в этом плане Германии на Интернет-торговлю приходится 12 -15% оборота мебельного рынка. Поменяв методику подсчетов АКИТ следовало бы обнародовать новые оценки хотябы за 2017 и 2016 гг. Как это делают Росстат (про доходы населения) и АКАР (про рекламу).
На 2019 год сохраняется потенциал роста интернет торговли в 20 – 25%, до 1,8 – 2 трлн. руб. За счет перетекания части потребителей из традиционной розницы (ее рост не превысит 6 - 8% в номинальном выражении) и совершенствования логистических процедур.