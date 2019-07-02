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В РФ внесены изменения в правила реализации молочных продуктов
1 июля в 11:43 Торговля 0 182 Васильева Елена
С 1 июля в РФ изменится порядок реализации молочных продуктов, теперь на отдельных полках должны будут стоять продукты, в которых не содержатся заменители молочного жира.
Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 29 января было подписано правительственное постановление, согласно которому молочные продукты должны продаваться с пометкой «без содержания заменителей молочного жира». Данная информация необходима для покупателя, поскольку он имеет право знать, что покупает. Новые правила выкладки молочной продукции дадут возможность производителям привлечь внимание потребителей к продукции, не содержащей заменителей молочного жира.
Представитель X5 Retail Group, развивающей магазины «Перекресток», «Карусель». «Пятерочка» и «Экспресс», рассказал о готовности всех магазинов к исполнению новых правил размещения молочной продукции в торговых залах.
Он сказал: «Для визуального отделения товаров с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появилось специальное обозначение «СЗМЖ» (с заменителями молочных жиров) и «БЗМЖ» (без заменителей молочных жиров). Кроме этого в магазинах появились плакаты, объясняющие новую маркировку».
Представитель торговой сети «Магнит» сообщил о визуальной маркировке молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов при помощи ценников. Он подчеркнул, что для облегчения идентификации покупателями товаров без заменителей молочных жиров, на их ценники будет дополнительно нанесена соответствующая информирующая надпись.
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