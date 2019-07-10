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Минфин прогнозирует скорое снятие ограничений на интернет-продажу драгоценностей
Сегодня в 15:35 Торговля 1 45 Иван Тихонов
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном снятии ограничений на интернет-продажу изделий из драгоценных металлов. Произойти это может при рассмотрении соответствующего законопроекта Госдумой весной 2020 года, пишет «ТАСС».
«Там целый ряд вопросов, связанных с Росфинмониторингом и прочими. Мы убеждены, что наше дело правое и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены. Я считаю, что российские компании в этом смысле проигрывают, поэтому почему бы этого не сделать. Там есть много вопросов, мы движемся, но не очень быстро. Я думаю, реалистично — это весна следующего года. Весенняя сессия 2020 года», - заявил г-н Моисеев.
Нынешнее законодательство запрещает онлайн-реализацию ювелирных изделий на территории РФ, согласно указу президента от 22 февраля 1992 года об ограничении свободной продажи драгоценных камней и материалов.
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Как Вы оцениваете перспективу онлайн-продажи ювелирных изделий?
Если существующие ограничения действительно будет устранены весной следующего года, как об этом говорит замминистра финансов, то со второй половины 2020 года возможно весьма значительное оживление на рынке ювелирных украшений. Рост в онлайне будет отчасти обеспечен за счет перетекания из традиционной розницы, но и органический рост будет весьма значительным. За счет привлечения молодежной аудитории. Особенно, в случае, если российскому правительству все же удастся раскрутить темпы экономического роста в стране и роста реальных доходов населения хотя бы до 2,5 – 3% годовых.