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Минфин прогнозирует скорое снятие ограничений на интернет-продажу драгоценностей

Сегодня в 15:35 Торговля 1 45 Иван Тихонов
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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном снятии ограничений на интернет-продажу изделий из драгоценных металлов. Произойти это может при рассмотрении соответствующего законопроекта Госдумой весной 2020 года, пишет «ТАСС».

«Там целый ряд вопросов, связанных с Росфинмониторингом и прочими. Мы убеждены, что наше дело правое и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены. Я считаю, что российские компании в этом смысле проигрывают, поэтому почему бы этого не сделать. Там есть много вопросов, мы движемся, но не очень быстро. Я думаю, реалистично — это весна следующего года. Весенняя сессия 2020 года», - заявил г-н Моисеев.

Нынешнее законодательство запрещает онлайн-реализацию ювелирных изделий на территории РФ, согласно указу президента от 22 февраля 1992 года об ограничении свободной продажи драгоценных камней и материалов.
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Березин Игорь (Президент НП «Гильдия Маркетологов», сертифицированный эксперт по маркетинговым исследованиям и анализу рынка)

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Если существующие ограничения действительно будет устранены весной следующего года, как об этом говорит замминистра финансов, то со второй половины 2020 года возможно весьма значительное оживление на рынке ювелирных украшений. Рост в онлайне будет отчасти обеспечен за счет перетекания из традиционной розницы, но и органический рост будет весьма значительным. За счет привлечения молодежной аудитории. Особенно, в случае, если российскому правительству все же удастся раскрутить темпы экономического роста в стране и роста реальных доходов населения хотя бы до 2,5 – 3% годовых.

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