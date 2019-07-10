Минфин прогнозирует скорое снятие ограничений на интернет-продажу драгоценностей

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном снятии ограничений на интернет-продажу изделий из драгоценных металлов. Произойти это может при рассмотрении соответствующего законопроекта Госдумой весной 2020 года, пишет «ТАСС».



«Там целый ряд вопросов, связанных с Росфинмониторингом и прочими. Мы убеждены, что наше дело правое и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены. Я считаю, что российские компании в этом смысле проигрывают, поэтому почему бы этого не сделать. Там есть много вопросов, мы движемся, но не очень быстро. Я думаю, реалистично — это весна следующего года. Весенняя сессия 2020 года», - заявил г-н Моисеев.



Нынешнее законодательство запрещает онлайн-реализацию ювелирных изделий на территории РФ, согласно указу президента от 22 февраля 1992 года об ограничении свободной продажи драгоценных камней и материалов.