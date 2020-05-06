Алкоголь в магазинах многоквартирных домов уже не купишь

В России вступили в силу законодательные нормы, ограничивающие продажу алкоголя. В частности, речь идет о запрете реализовывать алкогольную продукцию в небольших заведениях, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает «Парламентская газета».



Соответствующий закон был одобрен Федеральным собранием 17 апреля, а 24 апреля его подписал глава государства Владимир Путин.



Помимо этих норм, регионы получили право вводить дополнительные ограничения по продаже алкоголя, увеличивающие возможную площадь объектов торговли с установленных 20 кв. м. Полный запрет на продажу алкоголя – также допустимая мера.



Необходимость принятия такого закона продиктована массовыми обращениями граждан к властям с жалобами на нарушение общественного порядка на прилегающих к жилым домам территориях (во дворах, на детских площадках).