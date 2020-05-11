Совфед заручился поддержкой Минздрава в вопросе поднятия возрастного порога для продажи алкоголя

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что члены палаты намерены рекомендовать правительству РФ повысить возрастной ценз для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Он уточнил, что тема здоровья нации приобретает особую актуальность на фоне пандемии, пишут РИА Новости.



Инициатором повышения порога для продажи алкоголя ранее выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он указал на то, что в РФ начала расти смертность среди юношей в возрасте от 18 лет после употребления алкогольных напитков. В Минздраве уверенны, что мера поспособствует снижению прямых рисков для здоровья, а также уменьшит количество «пьяных» ДТП и иных негативных социальных последствий употребления алкоголя.



Тем временем, член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич заявил о том, что нет доказательств того, что продажа алкоголя с 18 лет, а не с 21 года ведет к алкоголизации населения. По его мнению, кроме ограничительных мер, должны действовать и стимулирующие.



«Ничего плохого в том, чтобы запретить продажу алкогольных напитков лицам, младше 21 года, нет. Однако, по тем данным, которые я изучал, пока нет научных исследований, доказывающих корреляцию между возрастом начала продажи алкоголя и степенью выраженности алкоголизации населения. К тому же ко мне уже не раз с этим вопросом обращались и подписчики в социальных сетях, которые, в частности, задали следующие вопрос: «Почему в 18 лет пойти в армию и держать оружие можно, а покупать спиртное – нет?». Лично я, учитывая отсутствие научных доказательств, не могу дать им однозначный ответ», - сказал г-н Менделевич в интервью РИА Новости.