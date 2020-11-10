РФ закрыла торговые представительства в двух странах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии в Литве и на Украине торговых представительств. Ликвидировать учреждения ранее предложили в Минпромторге.



Поясняя инициативу, в ведомстве уточнили, что летом текущего года правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торговых представительств с РФ, пишут «РИА Новости». Что касается Литвы, то решение продиктовано падением товарооборота с этим государством: за первое полугодие 2020 он уменьшился на треть.



Тем временем, глава кабмина подписал еще одно распоряжение о готовности уже в текущем году учредить торгпредставительство в столице Сирии – Дамаске. Минпромторгу поручено разработать структуру и штатное расписание учреждения.



«Учредить в 2020 году в городе Дамаске торговое представительство Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», - цитируют текст распоряжения в ТАСС.