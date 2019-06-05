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«Аэрофлот» расширил перечень направлений с безбагажными тарифами

4 июня в 18:07 Транспорт 0 250 Васильева Елена
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Группой «Аэрофлот» расширен перечень среднемагистральных рейсов с безбагажными тарифами. Не предусматривающие провоз багажа билеты можно купить на рейсы компании «Аэрофлот», а также дочерних компаний «Аврора» и «Россия». Об этом сегодня сообщил представитель перевозчика.

В апреле текущего года безбагажный тариф был введен на некоторые рейсы в Германию и Италию.

В сообщении перевозчика сказано: «Группа «Аэрофлот» распространяет действие новой тарифной группы «Лайт» без включенной нормы бесплатного провоза багажа на среднемагистральную маршрутную сеть». При этом в авиакомпании уточнили, что в использовании нового тарифа «есть исключения».
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