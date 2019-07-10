ГИБДД опубликовала карту с указанием дорожных камер

ГИБДД предупреждает водителей о размещении дорожных камер фиксации. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила информагентству ТАСС о том, что Госавтоинспекцией запущен новый раздел на сайте ведомства.



Она сказала: «Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ».



Она сообщила, что для ознакомления с картой размещения комплексов фотовидеофиксации необходимо с главной страницы сайта перейти к разделу «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах», выбрать нужный субъект Федерации, а затем - интересующую область.



Волк отметила: «В связи с тем, что Госавтоинспекция на постоянной основе проводит анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносит предложения о размещении комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности на дорогах страны, указанный раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией. Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности».