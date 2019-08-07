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Наказание за непропуск машины скорой помощи стало более жестким
6 августа в 16:11 Транспорт 0 129 Васильева Елена
Сегодня вступил в силу закон, которым предусматривается наказание за воспрепятствование работе медиков, что включает и ужесточение наказания за непропуск машин скорой помощи на дорогах.
УК РФ дополнен новой статьей, согласно которой «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи», повлекшее причинение вреда здоровью пациента или же его смерть, влечет за собой наказание в первом случае до двух лет лишения свободы, а во втором - до четырех.
Другим законом в КоАП установлены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей за воспрепятствование деятельности медработников, если создание помех не отразилось на здоровье пациента.
Ужесточены также санкции для водителей, не пропускающих на дороге машину скорой помощи или других экстренных служб с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Сейчас за подобное правонарушение установлен штраф в сумме 500 рублей или лишение водительских прав сроком до трех месяцев. Новым законом штрафы повышены до 3-5 тыс. рублей, а срок лишения водительских прав может составить до года.
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