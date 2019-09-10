Электромобили будут ездить по выделенной полосе

Владельцам электромобилей в РФ будет с 2020 предоставлено право ездить по выделенной полосе. Обсуждение соответствующей инициативы уже ведется, сообщила информагентству ТАСС пресс-службе НТИ «Автонет».



В организации сообщили: «Владельцы электромобилей смогут быстрее перемещаться по городу. Им планируют разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Соответствующая законодательная инициатива обсуждается в НТИ «Автонет».



Согласно оценок экспертов, владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в среднем тратит 45-60 минут на дорогу от дома до работы. Водители электромашин будут преодолевать такое расстояние быстрее на 25-30% за счет использования полосы для общественного транспорта. В «Автонете» отметили, что в поддержку инициативы выступили Ассоциация развития электромобильного транспорта, фонд «Сколково» и НП «ГЛОНАСС».



Пресс-служба НТИ «Автонет» сообщила: «Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта».



В организации также пояснили, что на городской трафик существенного влияния не будет, пока количество электромобилей не достигнет хотя бы 2-3% от их общего количества. В «Автонете» уточнили: «Сейчас это число варьируется в десятых долях процента. В день по некоторым общественным полосам будет проезжать менее одного электромобиля. В месяц в среднем не более трех-четырех машин».



Национальная технологическая инициатива (НТИ) – госпрограмма по созданию к 2035 году условий для технологического лидерства в РФ и формированию новых рынков. В программу входят 11 направлений, включая и рынок «Автонет».