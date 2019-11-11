И снова у «Боинга» проблемы: компании придется выполнить ремонт двигателей на 7 000 самолетов после очередной катастрофы

Единственный пассажир погиб в самолете, когда сломалась лопасть пропеллера, и часть покрытия двигателя ударилась о борт самолета, разбив один из иллюминаторов, что привело к быстрой разгерметизации салона. Экипаж смог посадить самолет, но женщина, сидевшая рядом с этим иллюминатором, погибла.



Национальный совет по безопасности на транспорте, который расследовал аварию, рекомендовал во вторник, чтобы Boeing перепроектировала часть внешнего покрытия реактивных двигателей самолетов, чтобы предотвратить его попадание в корпус самолета, если лопасть пропеллера вновь оторвется в полете. В документе сказано, что все самолеты серии Boeing 737 Next Generation должны быть дооснащены любым, предложенным компанией Boeing, усовершенствованием.



Компания Boeing поставила около 6 700 самолетов из 737 NG авиакомпаниям по всему миру, но прекратила принимать новые заказы на них, поскольку перешла на 737 Max. У компании есть заказы на менее 100 самолетов NG, которые еще предстоит построить и поставить.



Самолеты Boeing 737 NG не пострадали от запрета на полеты 737 Max после двух смертельных аварий. Но у 737 NG были и другие проблемы безопасности, в том числе обнаружение трещин на некоторых старых самолетах на части корпуса в районе крепления крыльев. Эти трещины стали причиной запрета полетов всего нескольких 737 NG после проведенного специалистами обследования всех самолетов данной серии.



Окончательное решение по внесению любых изменений в конструкцию или программное обеспечения самолетов принимает Федеральное авиационное управление, а не Национальный совет по безопасности на транспорте, роль которого заключается в расследовании причин авиационных происшествий. Но в Boeing заявили, что уже работают над усовершенствованием конструкции двигателей, чтобы соответствовать рекомендациям Национального совета по безопасности на транспорте. В компании также заявили, что до тех пор, пока данное исправление не будет внесено, регулярные проверки лопастей пропеллеров позволят самолетам летать абсолютно безопасно.



«Наша общая цель – помочь предотвратить повторение подобных событий в будущем», - говорится в сообщении компании.



Национальный совет по безопасности на транспорте не обвинил ни Boeing, ни авиакомпанию Southwest, заявив, что трещина в лопасти пропеллера не могла быть обнаружена и, что риск разрыва корпуса двигателя был неизвестен до этого инцидента.



Но акции Boeing упали на целых 2% сразу после публикации отчета, хотя впоследствии компании удалось восстановить большую часть этой потери.



По материалам www.edition.cnn.com