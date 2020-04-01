ГД освободила от техосмотра «молодые» автомобили

ГД одобрила законопроект, изменяющий правила прохождения техосмотра автомобилей. Так, техосмотр отменен для автомобилей младше 4 лет. Для машин возрастом 4-10 лет техосмотр обязателен раз в два года. А автомобили старше 10 лет должны проходить обязательную ревизию ежегодно.



Прежние правила устанавливали обязательный техосмотр автомобилей в возрасте 3-7 лет каждые 2 года, а для автомобилей старше 7 лет – ежегодно.



Между тем, срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде перенесен с 7 июня нынешнего года на 1 марта 2021 года.