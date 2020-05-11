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Режим самоизоляции повлиял на поддержку россиянами отечественного автопрома

11 мая в 11:34 Транспорт 0 349 Иван Тихонов
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В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили о падении продаж автомобилей отечественного производителя «АвтоВАЗ» по итогам апреля 2020 года. В общей сложности в первый месяц действия режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса «АвтоВАЗ» реализовал 10 055 автомобилей, что в 3.2 раза меньше, нежели было продано в апреле 2019 года.

Среди наиболее продаваемых автомобилей в период нерабочих дней – модели семейства Granta с показателем 3058 проданных единиц, модели семейства Vesta с показателем 2913 проданных единиц, а также модели семейства Largus с показателем 1286 проданных единиц. Паче того, несмотря на пандемию, Lada удалось сохранить лидирующую позицию по доле на рынке в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей.

«В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности. Учитывая длительный период ограничений, в апреле мы также успешно запустили онлайн-систему покупки наших автомобилей. Эти два фактора, помимо качества текущего клиентского предложения, высокого профессионализма и оперативности дилеров Lada, позволили нам повысить привлекательность бренда Lada и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж», - цитируют заявление исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне РИА Новости.
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