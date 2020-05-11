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Безопасно, но дороже: авиаперевозчики предупредили о росте цен на перелеты

21 мая в 12:44 Транспорт 0 291 Иван Тихонов
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Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой инициировать рассмотрения вопроса об отмене некоторых рекомендаций Роспотребнадзора в рамках заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Речь идет о рекомендации по заполнению не более половины салона самолетов.

Профучастники предупреждают о том, что в случае, если эти рекомендации не будут отменены, цены на авиаперелеты могут вырасти, а количество рейсов (в первую очередь на региональных и местных авиалиниях) – сократится, пишет «Ъ». В АЭВТ указывают на то, что уже принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и минимизации рисков в полете достаточно; иные меры являются избыточными.

Со своей стороны в Роспотребнадзоре подчеркнули, что рекомендации разработаны для сохранения здоровья пассажиров и экипажа. Впрочем, они могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации. Министр транспорта Евгений Дитрих ранее говорил, что ведомство пришло к консенсусу с Роспотребнадзором по вопросам требований к обеспечению санитарной безопасности для всех видов транспорта и надеется утвердить их до конца текущего месяца.
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