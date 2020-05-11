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Российские туристы смогут перебронировать на внутренние направления ваучеры на зарубежные туры
13 мая в 15:22 Туризм 4 198 Иван Тихонов
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в ходе интервью телеканалу «Россия-1» заявил о возможности для российских туристов перебронировать существующие ваучеры на зарубежные направления на внутренние направления. Тем более, что на летний сезон планируются дополнительные рейсы по России, подчеркнул он.
«В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления. Поэтому выбирать как раз будет непосредственно сам турист, но деньги его будут сохранны», - цитирует слова г-на Горина ТАСС.
Представитель АТОР уточнил, что в случае, если турист не воспользуется ваучером, то по истечении срока его действия оператор будет обязан вернуть сумму по ваучеру с процентами.
Напомним, ранее в мае правительство одобрило и внесло на рассмотрение ГД законопроект, который разрешает туроператорам в случае ЧС не возвращать гражданам деньги за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. Причем, если общая сумма туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе будет требовать с туриста доплату.
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По Вашему мнению, станет ли инициатива по перебронированию ваучеров на внутрироссийские направления для отдыха массовой? Вызовет ли она интерес у россиян?
Предложение по перебронированию ваучеров на внутрироссийские направления, с которой выступил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, по моему мнению, безусловно, имеет определенный потенциал для развития внутреннего туризма. Уже понятно, что в этом году отдых в любимых россиянами странах - Италии, Турции, Испании, Болгарии, вряд ли состоится. А если и будут предоставлены возможности выезда за рубеж в целях туризма, это путешествие, скорее всего, станет настоящей головной болью для большинства туристов, исходя из той информации, которая уже поступает от авиакомпаний, зарубежных отелей и других государственных или частных компаний - представителей туристского рынка.
Если возможность перебронирования будет распространяться на все регионы нашей страны, можно предположить, что особый интерес у российских туристов вызовут Краснодарский край, Алтайский край, Республика Татарстан, Калининградская область, а также некоторые регионы Приморского края. Данные регионы, прежде всего, уже зарекомендовали себя как качественные дестинации, где присутствуют возможности оказания услуг высокого качества. Безусловно, не менее важны является для туристов: наличие моря (если мы говорим о Краснодарском крае); возможность культурного просвещения (в случае Татарстана и Калининграда); природные достояния (Республика Алтай и Приморский край).
Можем ли мы говорить о массовом смещение курса путешествий российский туристов, с мировых стран на российские регионы? Мало вероятно. Все таки, те, кто привык отдыхать за рубежом последние годы, не смогут резко переключиться на отдых в наших городах, прежде всего, из-за отсутствия тех условий, к которым они привыкли. Не менее значимым фактором будет являться и ценовая политика на курортах России и в популярных туристических городах. А цены, скорее всего, на питание, дополнительные услуги в отелях и в городе вырастут. Так же отмечу, что тревожность и чувство опасности в связи с сохранением коронавируса сохраниться, и, если туристы не будут на 100% уверены в соблюдении российскими отелями необходимых санитарно-эпидемиологических требований, вряд ли рискнут вообще куда-либо поехать. Мой прогноз, что российские направления вместо зарубежных, в таком случае, выберет не более 15% туристов в этом году.
Поэтому, скорее всего, самым реальным разрешением ситуации с уже купленными путевками и билетам видится в том, что туристы не воспользуются ими, и по истечении срока их действия, получат возврат денег с процентами, чтобы уже в следующем году потратить их на свой отдых за рубежом. Также не будем забывать, что в связи с нестабильным курсом иностранных валют, некоторым туристам проще вообще никуда не лететь, чтобы сэкономить и потратить деньги на другие нужды.
По Вашему мнению, станет ли инициатива по перебронированию ваучеров на внутрироссийские направления для отдыха массовой? Вызовет ли она интерес у россиян?
Правительство РФ 7 мая одобрило и внесло в Госдуму законопроект о праве в случае чрезвычайной ситуации разрешать туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. Со слов вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Д. Горина ясно, что в счет суммы ваучера возможно перебронировать международные туры на внутренние маршруты: Краснодарский Край и Сочи, Крым, Кисловодск и многие другие направления. При этом, если общая цена туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. В случае, если турист так и не сможет воспользоваться перенесенным на другой срок путешествием, туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги, отмечается в законопроекте.
Известно также, что порядок и форму предоставления гарантии будущего путешествия также будет определять кабмин. В настоящее время, нет ни одного документа, который бы узаконил право выдавать ваучеры и сертификаты, не установлены сроки действия этих ваучеров/сертификатов. Есть также случаи мошенничества при замене авиабилетов на ваучеры.
По моему мнению, в данной ситуации возможен только договор по соглашению сторон об изменении направления путешествия туристов и оказания туристических услуг. Данная схема более законно может увеличить количество россиян желающих отдыхать на внутренних направлениях.
Сегодня спрос на отдых по внутренним направлениям достаточно высокий (Сочи, Алушта, Алтайский Край, Кисловодск, Кубань). Но очень мало информации о том, как организовано в данных регионах в средствах размещения соблюдение требований Роспотребнадзора по обеспечению повышенной безопасности и охраны здоровья в период пандемии. Спрос россиян сдерживается потому что, после открытия с 1 июня 2020 многих регионов, действует пропускной режим, требуется наличие справки о прохождении теста на коронавирус, а также пребывание до 14 дней в обсервации для туристов в период отпуска; запрещено посещение пляжей и общественных мест, услуги питания только в номерах в специальных ланч-боксах.
По Вашему мнению, станет ли инициатива по перебронированию ваучеров на внутрироссийские направления для отдыха массовой? Вызовет ли она интерес у россиян?
Инициатива по перебронированию ваучеров на внутрироссийские направления для отдыха вряд ли станет массовой. Это связано, прежде всего, с тем, что много людей осталось без работы или средств к существованию, и больше будут думать о работе и заработке. Кроме этого, более популярны у россиян, всё-таки были зарубежные направления, и пессимистичное отношение к внутрироссийским туристским предложениям короновирус не изменил. Перспектива возврата денег, еще и с процентами тоже является немаловажным фактором подождать и никуда не ехать, а провести отпуск на даче.
Однако часть россиян воспользуется таким предложением и поедет путешествовать по России. Это те российские туристские направления (Сахалин, Карелия, Байкал, Камчатка), которые жители страны хотели посетить, но по каким-то причинам так и не поехали до этого времени. Боязнь заразиться короновирусом за рубежом является также важным аргументом путешествий по России. Отдых с детьми на море, пусть и в России, во время школьных каникул никто не отменял.
Хотелось бы отметить, что короновирус внесёт значительные коррективы в деятельность российских предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Пандемия может стать, своего рода, стимулом для развития и продвижения российских туристских маршрутов. Главное, в данной ситуации эффективная и продуманная политика государства и регионов в стимулировании таких путешественников. Если будут завышены цены и снижено качество туристских услуг, то спрос на внутрироссийские направления не будет очень высоким, а в будущем вернётся к предыдущим показателям.
По Вашему мнению, станет ли инициатива по перебронированию ваучеров на внутрироссийские направления для отдыха массовой? Вызовет ли она интерес у россиян?
«Безусловно, мы приветствуем любые инициативы, способные хоть как-то поддержать отечественную туристическую отрасль. Но в то же время мы уверены, что зарубежные объекты размещения будут выдвигать правила о выборе денежных средств в счет будущих заездов, и о возвратах туроператору тут вряд ли будет идти речь.
Получается, что туроператор, в случае предоставления туристу возможности аннулировать зарубежный тур и выбрать вариант на внутрироссийском направлении, должен изыскать собственные средства для оплаты такого тура поставщику услуг. На мой взгляд, в сложившейся экономической ситуации это будет для многих операторов проблематично, а для некоторых просто невыполнимо.
Конечно, туроператор может пойти путем, при котором он будет рекомендовать туристу исключительно те объекты размещения в РФ, где у него «зависли» деньги, но, к сожалению, это не даст свободу выбора потребителю и сузит ассортимент, что приведет к несогласию туристов с предложенными альтернативами. То есть, мы опять-таки увидим массовые аннуляции и требования туристов вернуть деньги.
Не стоит забывать и о том, что остается немалая доля туристов, которые не привыкли отдыхать на внутрироссийских направлениях, для них четырехзвездочный зарубежный объект может быть совершенно не сопоставим с отечественной альтернативой. Для таких туристов, скорее всего, также приоритетом будет аннуляция и возврат денежных средств».