Российские туристы смогут перебронировать на внутренние направления ваучеры на зарубежные туры

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в ходе интервью телеканалу «Россия-1» заявил о возможности для российских туристов перебронировать существующие ваучеры на зарубежные направления на внутренние направления. Тем более, что на летний сезон планируются дополнительные рейсы по России, подчеркнул он.



«В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления. Поэтому выбирать как раз будет непосредственно сам турист, но деньги его будут сохранны», - цитирует слова г-на Горина ТАСС.



Представитель АТОР уточнил, что в случае, если турист не воспользуется ваучером, то по истечении срока его действия оператор будет обязан вернуть сумму по ваучеру с процентами.



Напомним, ранее в мае правительство одобрило и внесло на рассмотрение ГД законопроект, который разрешает туроператорам в случае ЧС не возвращать гражданам деньги за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. Причем, если общая сумма туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе будет требовать с туриста доплату.